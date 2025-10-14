Сын Владимира Высоцкого: оригинал посмертной маски отца остается в Москве

Фото: https://hermitagefineart.com/

Оригинал посмертной маски Владимира Высоцкого остается в музее артиста в Москве, а на аукционе в Монако продают копии, отлитые с оригинала. Об этом ТАСС рассказал сын артиста, режиссер Никита Высоцкий.

"С оригинальной маски было сделано три отливки", – пояснил собеседник агентства.

Высоцкий прокомментировал аукцион, который пройдет 21 октября в Монако. Одним из лотов объявлена посмертная маска советского поэта из поместья Марины Влади. Наследник исполнителя считает, что в аукционном экземпляре ничего сверхценного нет.

По словам Высоцкого, одна маска хранилась в их семье, вторая – у режиссера Юрия Любимого. Сын артиста предположил, что Влади сделала несколько копий.

Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки Владимира Высоцкого.

Ранее сообщалось, что на выставленный на торги экземпляр были нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год изготовления маски. Стоимость экспоната, по подсчетам Hermitage Fine Art, составляет 100–120 тысяч евро.

