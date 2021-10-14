Гостем "The City. Говорим" станет жена Клима Шипенко актриса Софья Карпунина

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Гостем программы "The City. Говорим" станет актриса и режиссер Софья Карпунина. Смотрите эфир в ночь на пятницу, 15 октября в 00:20, на телеканале Москва 24.

5 октября 2021 года впервые в истории мирового кинематографа и космонавтики режиссер и актриса отправились снимать фильм на околоземную орбиту. Но споры вокруг полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд на Международную космическую станцию для съемок первого в мире художественного фильма в космосе до сих пор не утихают.

В эфире "The City. Говорим" жена Клима Шипенко Софья Карпунина расскажет, зачем лететь на МКС, если можно снять фильм в павильоне, и что полет Пересильд и Шипенко значит для российского кино.

Ранее гостем программы становилась эксперт по интерьерам, основательница галереи интерьерного дизайна Евгения Микулина.