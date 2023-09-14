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14 сентября, 17:38

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Москва 24: худруки столичных театров расскажут о новом сезоне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

18 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная новому театральному сезону объединения столичных театров "Директорская ложа театров Москвы".

О программе и премьерах нового сезона расскажут:

  • руководитель "Директорской ложи театров Москвы", директор Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер;
  • народный артист РФ, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов;
  • генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман;
  • художественный руководитель Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев;
  • народный артист РФ Андрей Леонов;
  • руководитель литературно-драматургической части Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Ирина Горюнова.

Смотрите прямую трансляцию 18 сентября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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