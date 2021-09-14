Съемки нового "Индианы Джонса" оказались под угрозой из-за вспышки норовируса

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Съемки нового фильма про Индиану Джонса оказались под угрозой из-за вспышки норовируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Студия Pinewood Studios отправила на больничный примерно 50 человек. Больные жалуются на рвоту. При этом 79-летний исполнитель главной роли Харрисон Форд не заразился.

Вспышка норовируса повлияла и на съемочный процесс фильма "Человек-муравей".

Ранее сообщалось, что сериал "Sold Out" победил на кинофестивале "Пилот". Картина с Глебом Калюжным в главной роли выйдет в прокат 31 декабря 2021 года.