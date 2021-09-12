Сериал "Sold Out" победил на кинофестивале "Пилот" в Иванове

Фото: кадр из сериала "Sold Out"; режиссер – Иван Плечев; производство – Друг Друга, PREMIER

Сериал "Sold Out" Ивана Плечева победил на кинофестивале "Пилот" в Иванове, сообщает ТАСС.

Сериал рассказывает про молодого рэпера, находящегося в кризисе. Он вместе с командой должен записать альбом и собрать Sold Out (когда все билеты на концерт куплены), чтобы обрести свободу от лейбла и обеспечить себе будущее.

Отмечается, что сериал с Глебом Калюжным в главной роли выйдет в прокат 31 декабря 2021 года.

На кинофестивале отметили сериал "Стрим" за лучший сценарий, он также получил приз зрительских симпатий. Лучшую режиссуру отметили в "Исправлении и наказании" Анны Пармас, а лучшую мужскую роль присвоили Евгению Стычкину в сериале "Вне себя".

Спецприз за смешание жанров получила картина "Отец Сергий", а диплом "Самый ожидаемый проект" был отдан "Сказкам Пушкина. Для взрослых" Михаила Зыгаря. Ивана Макаревича отметили дипломом за лучшие роли второго плана.

Фестиваль "Пилот" проходит в Иванове с 10 сентября. Он был учрежден для содействия развитию жанра сериала в России. В попечительском совете находятся губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Владимир Толстой, Александр Акопов, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов и Александр Цекало.

Ранее спецприз в программе "Недели критики", проходящей параллельно с Венецианским кинофестивалем, получил фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной.

В картине повествуется о герое, промышляющем распространением наркотиков. Действие происходит на московских окраинах. В российский прокат фильм планируют выпустить осенью.

