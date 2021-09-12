Сериал "Sold Out" победил на кинофестивале "Пилот" в Иванове

Фото: кадр из сериала "Sold Out"; режиссер – Иван Плечев; производство – Друг Друга, PREMIER
Сериал "Sold Out" Ивана Плечева победил на кинофестивале "Пилот" в Иванове, сообщает ТАСС.
Сериал рассказывает про молодого рэпера, находящегося в кризисе. Он вместе с командой должен записать альбом и собрать Sold Out (когда все билеты на концерт куплены), чтобы обрести свободу от лейбла и обеспечить себе будущее.
Отмечается, что сериал с Глебом Калюжным в главной роли выйдет в прокат 31 декабря 2021 года.
На кинофестивале отметили сериал "Стрим" за лучший сценарий, он также получил приз зрительских симпатий. Лучшую режиссуру отметили в "Исправлении и наказании" Анны Пармас, а лучшую мужскую роль присвоили Евгению Стычкину в сериале "Вне себя".
Спецприз за смешание жанров получила картина "Отец Сергий", а диплом "Самый ожидаемый проект" был отдан "Сказкам Пушкина. Для взрослых" Михаила Зыгаря. Ивана Макаревича отметили дипломом за лучшие роли второго плана.
Фестиваль "Пилот" проходит в Иванове с 10 сентября. Он был учрежден для содействия развитию жанра сериала в России. В попечительском совете находятся губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Владимир Толстой, Александр Акопов, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов и Александр Цекало.
Ранее спецприз в программе "Недели критики", проходящей параллельно с Венецианским кинофестивалем, получил фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной.
В картине повествуется о герое, промышляющем распространением наркотиков. Действие происходит на московских окраинах. В российский прокат фильм планируют выпустить осенью.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: