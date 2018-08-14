Автор "Игры престолов" объяснил причину убийства главных героев

Фото: AP/Invision/Evan Agostini
Писатель Джордж Мартин объяснил, почему он убивает главных персонажей саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят сериал "Игра престолов", передает телеканала PBS.
По его словам, на такой подход к написанию сюжета его вдохновил автор "Властелина колец" Джон Толкин. "И тут Гэндальф (персонаж вселенной "Властелина колец") умирает! Я даже не могу описать, как меня это потрясло в 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто нарушил это правило, и за это я буду вечно его любить", – сказал Мартин.
Писатель считает, что после убийства одного из центральных персонажей книги напряжение читателя многократно возрастает.
Сериал "Игра престолов" снимают с 2011 года. За эти годы он стал обладателем уже 38 премий "Эмми".
Свою популярность сериал получил в том числе благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. По подсчетам СМИ, за семь сезонов сериала погибло более сотни персонажей.
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