Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Международный театральный фестиваль имени Чехова пройдет в Москве с 8 по 9 сентября в рамках празднования Дня города, сообщает Агентство "Москва".

По словам гендиректора фестиваля Валерия Шадрина, мероприятия пройдут в Манеже и Лужниках. Ожидаются много новых коллективов.

В 2018 году в столице реализуется проект "Москва – театральная столица". Идея проекта заключается в том, чтобы театральные постановки выходили из привычных стен и осваивали новые городские пространства – площади, парки, музеи и торговые центры.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования Дня города в Москве пройдут более 50 бесплатных экскурсий.