Похожий на гжель и хохлому фейерверк покажут на фестивале "Русское поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фейерверк состоится 18 августа в честь фестиваля "Русское поле" в столице. Пиротехническое шоу покажут в музее-заповеднике "Коломенское" с 21:30 до 21:35.

В небо запустят более 500 зарядов на высоту 200 метров. Узоры будут бело-голубыми, напоминающими гжель и вологодские кружева, а также хохломскую и дымковскую росписи.

Это будет первый высотный фейерверк в истории фестиваля. "Его увидят не только в музее-заповеднике "Коломенское", но и в других точках города. Все ракеты и петарды изготовлены на заказ специально для фестиваля", – рассказали в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей. Еще част фейерверка посвятят цветам, растущим на полях средней полосы России: маргариткам, анютиным глазкам и василькам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Закончится шоу нарисованным пиротехникой бело-сине-красным флагом длиной несколько сотен метров в честь Дня Государственного флага России, который празднуют 22 августа.

"Русское поле" – фестиваль, посвященный славянскому искусству. Каждый год в нем участвуют более трех тысяч артистов. Мероприятия посещают около 200 тысяч зрителей. В 2018 году на фестивале представят копии аутентичных костюмов, которые носили в разных губерниях России.

18 и 19 августа на пиротехнические шоу также можно будет посмотреть в Братеевском каскадном парке. Там состоится Международный фестиваль фейерверков "Ростех", на котором выступят команды из Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Словакии и США. Шоу пройдут с 21:00 до 22:45.