Москва онлайн: известные артисты исполнят песни из фильмов Леонида Гайдая в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба парка "Зарядье"

16 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт "Разговор со счастьем", который проведет актер Александр Олешко.

Зрители услышат композиции "Помоги мне", "Песня про зайцев", "Остров невезения", "Песенка о медведях", "Звенит январская вьюга" и многие другие в исполнении Анастасии Макеевой, Александра Олешко, Дмитрия Харатьяна, Полины Лазаревой, Алексея Гомана, Александра Носика.

Мероприятие пройдет в парке "Зарядье" в рамках проекта "Киновыходные", посвященного 85-летию Владимира Высоцкого и 100-летию Леонида Гайдая.

Смотрите прямую трансляцию 16 июля в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.