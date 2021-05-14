Москва онлайн покажет концерт электронной музыки на стихи поэтов XX века

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 мая в Еврейском музее и центре толерантности в рамках акции "Ночь музеев" состоится концерт дуэта "Наставшевс и Лубенников".

Театральный режиссер Владислав Наставшевс и музыкант Иван Лубенников создали музыкально-литературный проект, написав электронную музыку на стихи Мандельштама, Есенина, Тарковского, Бродского и других классиков XX века.

В прошлом году у авторов проекта вышел дебютный альбом, названный по строке стихотворения Александра Блока, – "Опять нам будет сладко".

Смотрите трансляцию 15 мая в 22:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.