Посетители выставки Репина в Третьяковке будут "ломать двери" – Швыдкой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ожидает, что выставка "Илья Репин" в Третьяковской галерее вызовет ажиотаж среди посетителей.

"Тут будут очереди, будут ломать двери, будет конная полиция, все как мы любим, как любит Зельфира Исмаиловна (генеральный директор галереи – Прим. ред.) ", – цитирует Агентство "Москва" Швыдкого.

Мнением относительно выставки также поделилась вице-премьер Ольга Голодец.

"Мне повезло, я уже увидела эту выставку. Вы увидите и сможете прочитать из нашего времени творчество Ильи Репина, это потрясающе интересно и захватывающе", – подчеркнула вице-премьер.

Для посещения экспозиция откроется 16 марта. На выставке не представлена картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", но будет пространство, посвященное ее истории.

Выставка расположится на трех этажах в самых крупных выставочных залах новой Третьяковки. Она представит современную интерпретацию творчества великого художника, включая более 170 живописных полотен и более 130 графических работ. Собраны лучшие работы мастера, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов.

На выставке покажут произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. В частности, представлены такие известные полотна художника, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы".