Москва онлайн покажет вернисаж выставки картин Ильи Репина

15 марта, накануне открытия выставки Ильи Репина, в Третьяковской галерее на Крымском валу состоится вернисаж. В нем примут участие представители власти, организаторы выставки, именитые искусствоведы и деятели культуры. Не пропустите прямую трансляцию, побывайте на выставке первыми!

Для посещения экспозиция откроется 16 марта. На выставке не будет представлена картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Зато будет пространство, посвященное ее истории.

Это полотно подвергалось цензуре и дважды на нее нападали – в январе 1913 года и в мае 2018 года. После реставрации 1913 года, в которой принимал участие сам Репин, картина считается "хронически больной". Ее невозможно куда-либо перевозить и перемещать. Здание в Лаврушинском переулке она покидала лишь во время эвакуации в Великую Отечественную войну. Однако на выставке можно будет увидеть и другие произведения Ильи Репина, которые принесли живописцу мировую славу.

Смотрите трансляцию 15 марта в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.