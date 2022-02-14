Спектакль "Гамлет Story" пройдет в Vegas City Hall

Фото: пресс-служба Vegas City Hall

22 февраля на сцене Vegas City Hall состоится спектакль "Гамлет Story". Начало представления – в 20:00.

Зрители увидят знаменитого шекспировского героя в исполнении трех артистов: Сергея Чонишвили, Алексея Кравченко и Сергея Шнырева. Четвертым Гамлетом станет композитор музыки к спектаклю Алексей Айги вместе с ансамблем "4'33".

Действие спектакля разворачивается одновременно в трех измерениях: на сцене, в музыке и в кино. На огромном экране посетители Vegas City Hall увидят сюжет о человеке, задавшем себе однажды сакраментальный вопрос.

Билеты на "Гамлет Story" можно купить в кассах Crocus City Hall, а также онлайн на сайте площадки. Также их можно оплатить с помощью баллов "Пушкинской карты".