Спектакль "Гамлет Story" пройдет в Vegas City Hall

Фото: пресс-служба Vegas City Hall
22 февраля на сцене Vegas City Hall состоится спектакль "Гамлет Story". Начало представления – в 20:00.
Зрители увидят знаменитого шекспировского героя в исполнении трех артистов: Сергея Чонишвили, Алексея Кравченко и Сергея Шнырева. Четвертым Гамлетом станет композитор музыки к спектаклю Алексей Айги вместе с ансамблем "4'33".
Действие спектакля разворачивается одновременно в трех измерениях: на сцене, в музыке и в кино. На огромном экране посетители Vegas City Hall увидят сюжет о человеке, задавшем себе однажды сакраментальный вопрос.
Билеты на "Гамлет Story" можно купить в кассах Crocus City Hall, а также онлайн на сайте площадки. Также их можно оплатить с помощью баллов "Пушкинской карты".
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