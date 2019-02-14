Семен Альтов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Захарова

Писатель Семен Альтов в разговоре с порталом Москва 24 выразил соболезнования в связи со смертью советского и российский эстрадного певца Сергея Захарова.
"Известие очень печальное. Он всегда был очень дружелюбным человеком, с юмором. Не так часто встречались и виделись, но в моменты встреч он казался здоровее всех, крепче", – сказал Альтов.
По его словам, певец предпочитал семейную, уединенную жизнь и любил рассказывать о своем загородном доме. Альтов вспоминает, что познакомился с Захаровым в семидесятые годы, когда тот стремительно взошел на эстраду и стал звездой.
"У него были все данные звезды: голос, внешность, обаяние. Такие люди всегда по природе должны так подниматься, что и произошло с ним", – отмечает Альтов.
Затем, по словам писателя, после восхождения на эстрадный Олимп у Сергея Захарова наступил очень непростой период в жизни: из-за спровоцированного конфликта он провел полтора года в тюрьме.
"Но говорят, что трудности выковывают характер. Он вернулся и занял свое место на звездном небе. Светлая память замечательному артисту и человеку", – сказал собеседник портала Москва 24.
Советский и российский эстрадный певец Сергей Захаров ушел из жизни в возрасте 68 лет. Предварительная причина – сердечная недостаточность. Время и место прощания пока не определены.
Захаров родился 1 мая 1950 года в городе Николаев. Он был солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова, также работал в Ленинградском мюзик-холле.
В 1975 году Захаров вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки".
С гастролями певец побывал в 43 странах мира. Он выступал с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки и ариями из оперетт.
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