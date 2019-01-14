МХТ имени Чехова устранил нарушения после проверки Минкультуры

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Отчет об устранении нарушений, выявленных во время проверки министерством культуры РФ, подготовил Московский художественный театр имени Чехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В МХТ пояснили, что большинство замечаний носили рекомендательный характер. "Финансовых нарушений обнаружено не было", – уточнили в пресс-службе.

Ранее российское министерство культуры поведало о нарушениях в деятельности театра, обнаруженных во время проверки. Устранить недочеты поручили директору МХТ Сергею Женовачу. Отчитаться о принятых мерах он должен до 21 января.