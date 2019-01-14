Мединский посоветовал смотреть фильм "Т-34" с детьми

Фото: кадр из фильма "Т-34", режиссер Алексей Сидоров

Владимир Мединский призвал смотреть фильм режиссера Алексея Сидорова "Т-34" всей семьей.

Министр культуры рассказал, что смотрел историческую ленту со своим сыном. После сеанса ребенок прислал отцу картинку, на которой утверждается, что советский солдат "круче" американских супергероев. "Значит, точно "Т-34" можно и нужно смотреть с детьми", – написал Мединский в своем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что приключенческая драма "Т-34" установила сразу несколько рекордов в российском прокате. Это лучший старт среди отечественных картин и среди всех январских премьер. Чуть больше чем за неделю фильм собрал около 1,5 миллиарда рублей.

Кинолента Алексея Сидорова рассказывает о побеге из немецкого плена младшего лейтенанта Ивушкина и его экипажа. Для максимального приближения к реальности все внутренние сцены снимали в настоящем танке.