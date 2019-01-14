Кинолента "Социальная сеть" может получить продолжение

портал Москва 24/Яна Дейнега

Фильм Дэвида Финчера "Социальная сеть" может получить продолжение. Об этом заявил автор сценария Аарон Соркин, получивший "Оскар" за работу над фильмом, сообщает сайт "Киноафиша".

По его словам, после первой ленты с Цукербергом и с самой соцсетью случилось много интересных и даже драматических событий. Соркин привел в пример ситуацию, когда Цукерберг разорвал отношения с теми, с кем когда-то начинал общее дело.

Идеей продолжения озадачился и продюсер Скотт Рудин.

Снятый в 2010 году фильм "Социальная сеть" собрал в прокате 225 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк и Арми Хаммер.

В первой части картины рассказывается о создании крупнейшей социальной сети в мире Facebook, основателем которой является Марк Цукерберг.