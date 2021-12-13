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Культура

18:57

Проект "Горшенев" выступит 18 декабря на сцене "Главклуба"

культура

Фото: предоставлено пресс-службой артиста

Проект "Горшенев" даст концерт 18 декабря в Москве на сцене "Главклуба".

В программе выступления – представление нового сингла и любимые хиты со времен коллектива "Кукрыниксы", вокалистом и основным автором песен которого был Алексей Горшенев. Музыканты обещают слушателям концерт, наполненный мистикой и предвкушением грядущего, 2022 года.

Алексей Горшенев завершил историю группы "Кукрыниксы" в 2018 году. После он занялся проектом "Горшенев". Новый коллектив уже выпустил такие песни, как "Имена", "Царь зверей" и "Одиночество". Кроме того, "Горшенев" стал одним из главных хедлайнеров фестиваля "Нашествие".

Начало концерта в 20:00. Билеты можно приобрести здесь.

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