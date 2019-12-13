Умер американский актер Дэнни Айелло

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Американский актер, продюсер и сценарист Дэнни Айелло умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Актер скончался накануне вечером после непродолжительной болезни.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке в 1933 году. Сниматься в кино он начал достаточно поздно – в возрасте 35 лет. За свою карьеру он исполнил более ста ролей в кино и сериалах.

Среди самых известных картин с его участием: "Леон", "Крестный отец 2", "Счастливое число Слевина", Однажды в Америке", "Покровитель", "Высокая мода" и "Гудзонский ястреб". Айелло был номинирован на "Оскар" за фильм "Делай, как надо".