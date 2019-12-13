Марафон "Щелкунчика" пройдет в Кремле в новогодние каникулы

Фото: Елена Пушкина
Театр "Кремлевский балет" традиционно радует своих зрителей яркими постановками. В период праздников вас ждет особенный подарок – пять показов подряд самой новогодней сказки, знаменитого спектакля "Щелкунчик".
На протяжении трех дней, с 9 по 11 января, на сцене Государственного Кремлевского дворца именитая труппа народного артиста России Андрея Петрова покажет шедевр русской балетной классики. "Щелкунчик", поставленный в 1993 году Кремлевским балетом по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, можно будет увидеть как днем, так и вечером: 9 января в 19:00, 10 января в 14:00 и 19:00, 11 января в 12:00 и 18:00.
Спектакли идут в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей", который своим исполнением очень точно передаст энергетику и волшебство произведений Петра Ильича Чайковского.
"Щелкунчик" Андрея Петрова – это не только сказочные сражения домашних мышей с куклами, ожившими под рождественской елкой, которые так нравятся детям... Это гуманистическая повесть о надеждах взрослеющей души, о предчувствии первой любви, об отчаянной готовности отстоять свое счастье, вступив в схватку с силами зла и победив их. На сегодняшний день "Щелкунчик" театра "Кремлевского балета" выдержал свыше 300 представлений и с каждым показом завоевывает новых зрителей и почитателей.
История, о которой так красочно расскажут артисты театра "Кремлевский балет", известна с детства: в доме Штальбаумов празднуют Рождество, и дети получают подарки от крестного Дроссельмейера – Мари, дочери хозяина, достается смешная зубастая кукла – Щелкунчик. И этой же ночью Мари снится необычный сон, в котором ее новая кукла оживает и отправляется в захватывающие приключения, а в конце сна Щелкунчик превращается в прекрасного принца.
Подробное расписание доступно по ссылке.
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