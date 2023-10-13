Москва онлайн: Александр Петров расскажет о своем проекте "Планета Максимус"

Фото: sashapetrov.ru

15 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть пресс-конференцию актера и режиссера Александра Петрова. Он расскажет о своей режиссерской работе над созданием проекта "Планета Максимус".

В основу сюжета легла трагическая судьба друга Александра Петрова Макса. "Планета Максимус" – история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас.

Пресс-конфренция пройдет в рамках II кинофестиваля "КАРО.Арт". В программе фестиваля заявлено авторское кино самых разных жанров эпох и направлений, а также записи театральных постановок.

Фильмом открытия стал номинант каннской "Золотой пальмовой ветви" – картина Аличе Рорвахера "Химера". На закрытии будет показана "Сказка" режиссера Александра Сокурова.

Смотрите прямую трансляцию 15 октября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.