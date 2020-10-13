Москва онлайн покажет экскурсию по территории Северного речного вокзала

Фото: Москва 24

14 октября Москва онлайн покажет трансляцию экскурсии по территории Северного речного вокзала. О достопримечательностях расскажет директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации 5 сентября, в День города.

В ходе реставрации были восстановлены памятник архитектуры 1930-х годов прошлого века, 17 причалов вокзала, диспетчерский пункт. Дно в районе вокзала расчистили от строительного и бытового мусора и выровняли, организовали электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети.

В сентябре мы показывали экскурсию по зданию вокзала. Видеозапись можно посмотреть здесь.

Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.