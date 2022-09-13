Организаторов "Эмми" раскритиковали из-за небольшого числа темнокожих лауреатов

Фото: Mark Von Holden/Invision for the Television Academy

Организаторов премии "Эмми" обвинили в расизме из-за небольшого числа темнокожих лауреатов, сообщает IndieWire.

В материале говорится, что из 30 победителей различных номинаций было всего два актера азиатского происхождения и трое темнокожих.

Уточняется, что премию за лучшую драматическую роль в этом году получит южнокорейский актер Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в "Игре в кальмара", а аналогичную награду среди актрис получила Зендея, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала "Эйфория".

Ранее международная телевизионная премия "Эмми" огласила список победителей 2022 года. 74-я церемония состоялась в Лос-Анджелесе.

В номинации "Лучший драматический сериал" признали проект "Наследники". Сериал "Тед Лассо" признали "Лучшим комедийным сериалом". "Белый лотос" завоевал награду как "Лучший мини-сериал или антология".

