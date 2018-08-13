Пес Шарик из "Простоквашино" завел аккаунт в Instagram

Фото: Кадр из видео YouTube

Герой мультсериала "Простоквашино" пес Шарик обзавелся аккаунтом в Instagram, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Это первый случай появления российского анимационного героя в социальной сети в качестве самостоятельного пользователя. Один из главных героев популярного мультфильма размещает на своей страничке "закадровые" подробности жизни в деревне Простоквашино, следуя последним тенденциям и флэшмобам социальной сети Instagram", – пояснили представители студии. Они отметили, что Шарик любит снимать видео с Матроскиным, который может предстать и фермером и обыкновенным котом, спящим в коробке.

Пес допускает и распространенные ошибки начинающего пользователя – делает неровные кадры или применяет слишком много фильтров. Ознакомиться с творчеством героя можно на странице под названием Sharrrik, сообщает Агентство "Москва".

Последняя серия нового "Простоквашино" была как раз посвящена увлечению пса социальными сетями и называлась "Шарик хочет телефон".

В киностудии также отметили, что в Сети есть много успешных аккаунтов анимационных героев. Например, Шериф Вуди из "Истории игрушек", привлек более двух миллионов подписчиков.