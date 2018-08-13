Пес Шарик из "Простоквашино" завел аккаунт в Instagram

Фото: Кадр из видео YouTube
Герой мультсериала "Простоквашино" пес Шарик обзавелся аккаунтом в Instagram, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Это первый случай появления российского анимационного героя в социальной сети в качестве самостоятельного пользователя. Один из главных героев популярного мультфильма размещает на своей страничке "закадровые" подробности жизни в деревне Простоквашино, следуя последним тенденциям и флэшмобам социальной сети Instagram", – пояснили представители студии. Они отметили, что Шарик любит снимать видео с Матроскиным, который может предстать и фермером и обыкновенным котом, спящим в коробке.
Пес допускает и распространенные ошибки начинающего пользователя – делает неровные кадры или применяет слишком много фильтров. Ознакомиться с творчеством героя можно на странице под названием Sharrrik, сообщает Агентство "Москва".
Последняя серия нового "Простоквашино" была как раз посвящена увлечению пса социальными сетями и называлась "Шарик хочет телефон".
В киностудии также отметили, что в Сети есть много успешных аккаунтов анимационных героев. Например, Шериф Вуди из "Истории игрушек", привлек более двух миллионов подписчиков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: