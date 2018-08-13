Стало известно место похорон Анатолия Узденского

Фото: Кадр из сериала "Ментовские войны-7"

Российского актера театра и кино Анатолия Узденского, скончавшегося в Новосибирске, похоронят в столице, рассказали в театре "Современника".

О дате и времени прощания с артистом будет сообщено позднее, сообщает "Газета.ру".

Причиной смерти народного артиста Анатолия Узденского стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Его не стало в возрасте 66 лет.

Актер известен зрителю своими ролями в сериалах "Убойная сила", "Ментовские войны", "Улицы разбитый фонарей" и "Каменская". В "Современнике" он играл с 2005 года. Участвовал в таких постановках, как "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье" и "Три товарища".