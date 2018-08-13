Церемония прощания с режиссером Брусникиным завершилась в столице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Церемония прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным завершилась в МХТ имени Чехова. Покойного вынесли из театра под аплодисменты, его похоронят на Троекуровском кладбище.

Траурное мероприятие посетили сотни людей, включая директора Большого театра Владимира Урина, народного артиста России Николая Чиндяйкина, художественный руководителя и директора Московского художественного театра имени Чехова Сергея Женовача, генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста и других деятелей культуры.

"Дима был моим другом 40 лет. Даже не другом, мы как-то всегда к этому относились очень легко и с легкой руки нашего друга Ромы Козака обращались словом "дружочек". И эти 40 лет мы общались с разной интенсивностью, потому что творчески никогда не пересекались, только выпивали", – рассказал Михаил Ширвиндт.

Во время прощания на основной сцене МХТ им Чехова стоял открытый гроб, к которому подходили проститься.

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде. Там же сделал первые шаги на сцене театра под руководством режиссера Колчановой.

Он работал в труппе Художественного театра имени Чехова, затем возглавил театральный центр новой драмы "Практика", где поставил десятки спектаклей. Брусникин также снял такие сериалы, как "Закон и порядок", "Саломея" и "Мститель".

Режиссер скончался из-за сердечной недостаточности 9 августа.