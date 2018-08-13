Бесплатные показы фильмов пройдут в 14 парках Москвы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В летних кинотеатрах 14 столичных парков до конца августа пройдут бесплатные показы. Посмотреть фильмы на больших экранах смогут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в зонах культуры и отдыха горожане смогут посмотреть фестивальные работы начинающих кинорежиссеров, новинки проката, а также советское кино, артхаусные фильмы и детские мультики.
Например, в саду имени Баумана пройдет фестиваль молодого кино "Новый урожай". А в парке "Красная Пресня" состоится завершающий показ из цикла "Киносуббот", которые этим летом проводит Мосгорпарк. После просмотра зрители смогут пообщаться с режиссером картины Валерием Тодоровским.
Также показы городской сети "Москино" пройдут в парках "Ангарские пруды", "Садовники", в усадьбе Алтуфьево, в парке "Радуга", парке Олимпийской деревни, в усадьбе "Воронцово", а также в парке Победы на Поклонной горе и в Измайловском парке. Всего до 9 сентября горожане смогут посмотреть более 150 картин и мультфильмов.
В столице 1 августа открыли 30 бесплатных летних кинотеатров. Также в программу вошли творческие встречи, мастер-классы и танцы. Для маленьких зрителей подготовили встречи с аниматорами в костюмах мультипликационных героев и фотосессии. Также на площадках разместят фуд-корты и точки буккроссинга.
Киноплощадки будут работать до 9 сентября со среды по воскресенье. По будням сеансы проходят с 11:00 до 22:00, а в выходные они начинаются на час раньше. Летние кинотеатры рассчитаны на 200 человек, но зрители могут приходить со своими стульями или устраиваться на газонах.
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