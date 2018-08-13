Экс-солист "Парка Горького" Николай Носков перенес инсульт

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Заслуженный артист России, экс-солист группы "Парк Горького" Николай Носков перенес инсульт. Об этом рассказал основатель группы рок-коллектива Алексей Белов.

"Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи сумели как-то его поставить на ноги", – сказал музыкант в программе "Абонент доступен" на радиостанции Baltkom.

Весной 2017 года Николай Носков в критическом состоянии поступил в госпиталь "Лапино". Там артист проходил курс интенсивной терапии из-за тромба в шейном отделе.

Рок-группа "Парк Горького" была создана в 1987 году. В конце 1980-х годов коллектив завоевал популярность в США отчасти благодаря ярким сценическим образам в виде "русского китча" и советской символики.

В оригинальный состав, в котором группа существовала 3,5 года, входили Стас Намин, Алексей Белов, Николай Носков, Александр Маршал, Ян Яненков и Александр Львов. В этом же составе группа выпустила один альбом Gorky Park, который вошел в американский хит-парад Billboard 200. С середины 1990-х группа работала без Николая Носкова.