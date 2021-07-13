Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом

Фото: youtube/Юлия Меньшова

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на YouTube интервью со своим отцом режиссером Владимиром Меньшовым, которое она записала в конце апреля, на девятый день после его смерти.

"Я хотела, чтобы оно стало самым первым на моем YouTube-канале в сентябре, не ожидая, что ему предстоит стать последним для папы, а премьеру этого фильма я перенесу на эту дату", – написала она на своей странице в Instagram.

Также Меньшова поделилась, что ее отец любил военную традицию похорон, когда в самом финале траурной церемонии оркестр исполняет радостный и бравурный марш. Меньшов считал этот элемент величайшим символом мужества и жизнеутверждения.

"Я надеюсь, что этот фильм станет отчасти таким вот маршем в его честь. А печаль будет становиться все светлее. Жизнь папы продолжается. Теперь в нашей памяти", – добавила Меньшова.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год.