Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

13 июля, 13:50

В пресс-службе Верки Сердючки опровергли слухи об окончании карьеры

культура музыка за рубежом общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Слухи о завершении карьеры Верки Сердючки назвали преувеличенными. Появившаяся ранее информация о том, что концерт в Одессе 13 июля якобы станет последним перед прощальным туром, не соответствует действительности. Об этом заявили на официальных страницах Сердючки в Facebook и Instagram.

"Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", − сказано в сообщении. В пресс-службе Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом "Верка Сердючка", также отметили, что артист "только вернулся из отпуска и находится в отличной форме".

12 июля в СМИ появились сообщения о том, что украинский исполнитель Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка,решил завершить карьеру и объявил о начале своего прощального тура.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать