В пресс-службе Верки Сердючки опровергли слухи об окончании карьеры

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Слухи о завершении карьеры Верки Сердючки назвали преувеличенными. Появившаяся ранее информация о том, что концерт в Одессе 13 июля якобы станет последним перед прощальным туром, не соответствует действительности. Об этом заявили на официальных страницах Сердючки в Facebook и Instagram.

"Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры Verka Serduchka сильно преувеличены", − сказано в сообщении. В пресс-службе Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом "Верка Сердючка", также отметили, что артист "только вернулся из отпуска и находится в отличной форме".

12 июля в СМИ появились сообщения о том, что украинский исполнитель Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка,решил завершить карьеру и объявил о начале своего прощального тура.