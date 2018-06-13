Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Российский артист Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мультфильма.

Он пояснил, что сценария пока нет, но свое согласие он уже дал, сообщает "Российская газета". О начале переговоров с Хазановым стало известно в марте. Уточнялось, что пилотную серию должны подготовить к ноябрю–декабрю

Зрители увидят и новые эпизоды сериала, и полнометражную картину. Известно, что попугай в новом прочтении превратится в стендапера.

Полнометражный мультфильм может стать первой лентой, которую новая команда "Союзмультфильма" сделает самостоятельно. Приступить к ней планируется в ближайшее время. Над сценарием работает автор оригинальных серий "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский. Сериал про Кешу снимут в 2D, а решение о формате полнометражной ленты еще не принято.