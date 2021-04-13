Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13:57

Москвичи вышли в финал конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team

культура

Фото: пресс-служба Art Team Moscow

Роскультцентр и Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов подвели итоги отбора участников Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Финалистами стали авторы 60 проектов из 32 субъектов РФ. Они были выбраны экспертным жюри.

Принять участие в конкурсе могли авторы идей для стартапов и уже реализующихся проектов в области креативных индустрий из России в возрасте от 18 до 35 лет. Ознакомиться с полным списком отобранных конкурсантов можно на официальном сайте Art Team.

Наиболее активными претендентами стали жители Москвы и Московской области. В число финалистов вошли:

  • Василева Екатерина Ивановна (г. Москва), проект "Центр современной оперы "КоOPERAция";
  • Згирская Елизавета Александровна (г. Москва), проект "701 Project";
  • Ерин Павел (МО, г. Орехово-Зуево), проект "Центр развития городской визуальной культуры";
  • Комм Кристина Ханиевна (г. Москва), проект "Интерактивная литературная хрестоматия";
  • Дьякова Кристина Александровна (МО, г. Лыткарино), проект "Реализация одной из местностей города Лыткарино";
  • Гумерова Татьяна Маратовна (г. Москва), проект "Аудиоспектакль в Нарвских воротах";
  • Зимина Алиса (г. Москва), проект "Международная платформа Dance the Day"

Далее участникам предстоит разделиться на команды, и следующим этапом для них станет обучение под руководством опытных экспертов по бизнес-управлению, в процессе которого финалисты смогут улучшить свои проекты и подготовить их к выводу на рынок.

"Работа под руководством наставников, с которой для финалистов Art Team начнется образовательная программа, позволит детально проанализировать проекты, выделить их отличительные особенности, в результате чего каждый автор сможет добиться значимого социального эффекта и получит свой шанс на реализацию успешного бизнес-кейса", – рассказала основатель и директор Роскультцентра Марина Абрамова.

В июле все финалисты встретятся в Москве на очном образовательном интенсиве от ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и опытных управленцев. По его завершении будут определены шесть лучших участников программы, которые лично презентуют свои проекты на "Российской креативной неделе" и примут участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов. Результатом Art Team в 2021 году станут подписанные соглашения о реализации проектов топ-6 участников на территории регионов при поддержке правительства субъектов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать