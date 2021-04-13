Москвичи вышли в финал конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team

Фото: пресс-служба Art Team Moscow

Роскультцентр и Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Фонда президентских грантов подвели итоги отбора участников Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Финалистами стали авторы 60 проектов из 32 субъектов РФ. Они были выбраны экспертным жюри.

Принять участие в конкурсе могли авторы идей для стартапов и уже реализующихся проектов в области креативных индустрий из России в возрасте от 18 до 35 лет. Ознакомиться с полным списком отобранных конкурсантов можно на официальном сайте Art Team.

Наиболее активными претендентами стали жители Москвы и Московской области. В число финалистов вошли:



Василева Екатерина Ивановна (г. Москва), проект "Центр современной оперы "КоOPERAция";



Згирская Елизавета Александровна (г. Москва), проект "701 Project";

Ерин Павел (МО, г. Орехово-Зуево), проект "Центр развития городской визуальной культуры";

Комм Кристина Ханиевна (г. Москва), проект "Интерактивная литературная хрестоматия";

Дьякова Кристина Александровна (МО, г. Лыткарино), проект "Реализация одной из местностей города Лыткарино";

Гумерова Татьяна Маратовна (г. Москва), проект "Аудиоспектакль в Нарвских воротах";

Зимина Алиса (г. Москва), проект "Международная платформа Dance the Day"

Далее участникам предстоит разделиться на команды, и следующим этапом для них станет обучение под руководством опытных экспертов по бизнес-управлению, в процессе которого финалисты смогут улучшить свои проекты и подготовить их к выводу на рынок.

"Работа под руководством наставников, с которой для финалистов Art Team начнется образовательная программа, позволит детально проанализировать проекты, выделить их отличительные особенности, в результате чего каждый автор сможет добиться значимого социального эффекта и получит свой шанс на реализацию успешного бизнес-кейса", – рассказала основатель и директор Роскультцентра Марина Абрамова.

В июле все финалисты встретятся в Москве на очном образовательном интенсиве от ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и опытных управленцев. По его завершении будут определены шесть лучших участников программы, которые лично презентуют свои проекты на "Российской креативной неделе" и примут участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов. Результатом Art Team в 2021 году станут подписанные соглашения о реализации проектов топ-6 участников на территории регионов при поддержке правительства субъектов.