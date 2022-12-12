Скончался создатель бороды Дейви Джонса из "Пиратов Карибского моря" Ричард Миллер

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"; режиссер – Гор Вербински; производство – Jerry Bruckheimer Films; Second Mate Productions; Walt Disney Pictures

Известный дизайнер и скульптор Голливуда Ричард Миллер умер в возрасте 80 лет. Информацией об этом поделился The Hollywood Reporter.

В издании рассказали, что дизайнер скончался во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Сообщалось, что ему диагностировали онкологическое заболевание. Перед своей кончиной Миллер долгое время пребывал в хосписе.

Артист проработал в компании Industrial Light&Magic (ILM) 30 лет. Организация занимается проработкой спецэффектов в американских фильмах.

Миллер создал для голливудских картин множество известных вещей и частей тела. Например, он сделал золотое бикини принцессы Леи в шестом эпизоде "Звездных войн".

Также Миллер создал живую бороду капитана "Летучего голландца" Дейви Джонса из американской серии фильмов "Пираты Карибского моря".

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