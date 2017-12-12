Авторы "Симпсонов" объяснили, почему малышка Мэгги не взрослеет

Фото: кадр из мультфильма "The Simpsons", автор: Мэтт Грейнинг
Создатели мультсериала "Симпсоны" объяснили, почему младшая дочь в семье главных героев Мэгги на протяжении 29 сезонов так и не повзрослела. Ответ на этот вопрос получил радиоведущий Брайан Финк.
В микроблоге Twitter он написал: "Эмм, я запутался. Посмотрел "Симпсонов" впервые за долгое время. Как так вышло, что Мэгги – все еще младенец с соской? Разве она не должна уже быть в колледже?" Авторы мультфильма ответили ему в комментариях: "Это магия "Симпсонов".
Правда, такой ответ журналисту не понравился. "Но это не отвечает на мой вопрос!!!" – написал он на это.
Один из пользователей от себя добавил, что это не магия, а просто лень сценаристов. Еще один пользователь напомнил, как в эпизоде под названием "Обратная сторона смеха", где персонажи мультика были участниками ток-шоу, Лиза Симпсон призналась, что принимает специальные таблетки, чтобы не взрослеть, сообщает Газета.ру.
"Симпсоны" – самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длившийся 29 сезонов и продленный до 30-го. Первая мини-серия "Good night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года.
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