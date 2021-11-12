Москва 24: Михаил Шемякин расскажет о выставке в честь 200-летия Достоевского

Фото: Москва 24/Никита Симонов
15 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция Михаила Шемякина, посвященная открытию авторской инсталляции в музейном центре "Московский дом Достоевского". Экспозиция будет посвящена 200-летию великого писателя.
Художник Михаил Шемякин расскажет о своем прочтении романа "Преступление и наказание" и работе над иллюстрациями.
В пресс-конференции также примут участие:
- статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова;
- директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;
- заведующий отделом Государственного музея истории российской литературы имени Даля Павел Фокин.
Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.