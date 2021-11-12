Москва 24: Михаил Шемякин расскажет о выставке в честь 200-летия Достоевского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

15 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция Михаила Шемякина, посвященная открытию авторской инсталляции в музейном центре "Московский дом Достоевского". Экспозиция будет посвящена 200-летию великого писателя.

Художник Михаил Шемякин расскажет о своем прочтении романа "Преступление и наказание" и работе над иллюстрациями.

В пресс-конференции также примут участие:



статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова;

директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;

заведующий отделом Государственного музея истории российской литературы имени Даля Павел Фокин.

Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.