Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная Третьяковская галерея изменила правила проведения учебных занятий в музее, сообщается на странице учреждения в Facebook.

Учебные занятия решили сделать бесплатными не только для студентов профильных, но и для учащихся непрофильных вузов. Ранее непрофильным группам студентам нужно было платить за право проведения занятия 5 310 рублей. Нововведение начнет действовать со следующего учебного года.

Правила посещения галереи оказались в центре внимания, когда преподаватели МГУ, которые пришли в Третьяковку со своими студентами, вступили в конфликт с сотрудниками музея. Те посчитали происходящее "нелегальной" экскурсией.

Обычным посетителям не станут запрещать обсуждать произведения искусства и не будут принимать их за "черных гидов". Это также не посчитают учебным занятием. Единственное требование – не мешать другим гостям.