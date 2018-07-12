Фото: портал мэра и правительства Москвы
Государственная Третьяковская галерея изменила правила проведения учебных занятий в музее, сообщается на странице учреждения в Facebook.
Учебные занятия решили сделать бесплатными не только для студентов профильных, но и для учащихся непрофильных вузов. Ранее непрофильным группам студентам нужно было платить за право проведения занятия 5 310 рублей. Нововведение начнет действовать со следующего учебного года.
Правила посещения галереи оказались в центре внимания, когда преподаватели МГУ, которые пришли в Третьяковку со своими студентами, вступили в конфликт с сотрудниками музея. Те посчитали происходящее "нелегальной" экскурсией.
Обычным посетителям не станут запрещать обсуждать произведения искусства и не будут принимать их за "черных гидов". Это также не посчитают учебным занятием. Единственное требование – не мешать другим гостям.
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