Археологи нашли еще одну воровскую монету времен Екатерины II в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Археологи нашли в центре Москвы воровской инструмент XVIII века для разрезания карманов и сумок. Самодельный инструмент вора-карманника сделан из медной пятикопеечной монеты, которую отчеканили в промежутке между 1763 и 1796 годами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Инструмент использовали, чтобы не только резать сумки, но и обороняться.

Артефакт нашли во время работ по ремонту коммуникаций на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки. Инструмент вора-карманника называется писка. Фрагмент медной монеты имеет остро заточенные края. Для создания писки использовали пятак времен Екатерины II.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что весной в Соймоновском проезде обнаружили подобный артефакт.

"Теперь археологи обнаружили еще один “след криминальной Москвы” – аналогичную воровскую писку (именно так называли подобные монеты, слово произошло от французского depicer – разрезать, срезать). Когда-то эти предметы использовали не только для разрезания карманов или сумок, но и для самообороны", – сказал он.

Ранее сообщалось, что во время ремонта инженерных коммуникаций в центре столицы археологи нашли предметы быта горожан, которыми пользовались в XVII–XIX веках. Среди них железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медная монета, выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки, которые раньше висели на входных дверях домов и в амбарах, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска.