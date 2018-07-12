Галерея единственной фотографии появится в столице

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В "Красном октябре" покажут групповой фотопортрет 98 тысяч болельщиков фан-зоны на Воробьевых горах в момент ликования от гола Артема Дзюбы в ворота сборной Испании, сообщает Агентство "Москва".

Галерея единственной фотографии откроется 14 июля в 21:00 во внутреннем дворике Шоколадного цеха фабрики. Как рассказали организаторы, фотография масштабом 3 на 8 метров отражает настроение всей страны во время чемпионата мира по футболу в России.

"Открыть новую главу в истории фотоискусства авторам удалось благодаря масштабу эмоций, исходящих от событий в России, от единения болельщиков и игры наших замечательных футболистов, и конечно же, благодаря интуиции и мастерству", – говорится в сообщении.

Уникальность снимка в том, что оно имеет такую детализацию, что каждый из 98 тысяч человек на фото легко найдет себя. Также каждого гостя открытия экспозиции, по желанию, сфотографируют для книги, которую издадут по окончании серии выставок в галерее "Красного октября".

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля. Россияне выиграла два матча, благодаря чему вышли из группы, а затем обыграли сборную Испанию.

7 июля в 1/4 финала Россия уступила команде Хорватии в серии заключительных пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Российские футболисты показали свой лучший результат на чемпионатах мира в истории.