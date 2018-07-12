Выставку "Находки моей улицы" откроют в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В августе в Музее Москвы планируют открыть выставку "Находки моей улицы", на которой представят обнаруженные в столице за последний год артефакты, сообщает Агентство "Москва".
Ожидается, что экспозиция заработает уже в августе, однако точную дату еще не выбрали. Перед аудиторией впервые представят широкой разнообразные артефакты, найденные археологами за последний год в разных районах столицы.
Приурочить мероприятие хотят ко Дню археолога, который отмечается 15 августа. На выставке покажут более 100 артефактов. В экспозицию войдут уникальные образцы средневекового литейного искусства, в том числе редкие предметы культа.
Как пояснили в Музее Москвы, проект дает горожанам возможность увидеть реальные свидетельства истории, которые хранит московская земля, а также почувствовать, что история ближе, чем кажется.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: