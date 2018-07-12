Выставку "Находки моей улицы" откроют в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В августе в Музее Москвы планируют открыть выставку "Находки моей улицы", на которой представят обнаруженные в столице за последний год артефакты, сообщает Агентство "Москва".

Ожидается, что экспозиция заработает уже в августе, однако точную дату еще не выбрали. Перед аудиторией впервые представят широкой разнообразные артефакты, найденные археологами за последний год в разных районах столицы.

Приурочить мероприятие хотят ко Дню археолога, который отмечается 15 августа. На выставке покажут более 100 артефактов. В экспозицию войдут уникальные образцы средневекового литейного искусства, в том числе редкие предметы культа.

Как пояснили в Музее Москвы, проект дает горожанам возможность увидеть реальные свидетельства истории, которые хранит московская земля, а также почувствовать, что история ближе, чем кажется.