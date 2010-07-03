Названа дата выхода последней серии "Теории большого взрыва"

Фото: кадр из телесериала "Теория большого взрыва"

Последний эпизод сериала "Теория большого взрыва" выйдет на экраны 16 мая. Ее продолжительность составит один час. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей телеканала CBS.

Всего финальный, 12-й, сезон будет насчитывать семь серий. Решение о закрытии одного из самых популярных сериалов было принято после отказа актера Джима Парсонса, сыгравшего роль Шелдона Купера, от съемок в 13 сезоне.

"Теория большого взрыва" – американский ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Первый эпизод вышел на телеканале CBS 24 сентября 2007 года.

Сериал о молодых ученых-физиках и привлекательной девушке, живущей по соседству, завоевал огромную популярность. Аудитория 11-го сезона составила почти 19 миллионов человек.

Джим Парсон за роль Шелдона Купера был удостоен трех премий Эмми и "Золотого глобуса".

