Гид по Чеховскому фестивалю: 7 лучших спектаклей

В мае стартует 14-й театральный Чеховский фестиваль, который показывает спектакли со всего мира. Раньше в основном приезжали европейские театры, сейчас сделан акцент на постановках из Азии. До начала фестиваля еще два месяца, но билеты уже появились в продаже. Совет: определяйтесь и покупайте их прямо сейчас – они разлетаются очень быстро.

"Жизель"

Фото: предоставлено МТФ им. А. П. Чехова

"Жизель" Английского национального балета – это эксперимент хореографа Акрама Хана, гуру индийского классического танца и современной пластики. В его интерпретации главная героиня – мигрантка, которая повидала жизнь, но сохранила собственное я. Антураж тоже отличается от академических постановок: вместо романтичной деревни и кладбища здесь палаточный лагерь и заброшенный завод. Да и балет в традиционном виде хановской "Жизели" появляется только во втором действии: танцовщики все-таки встают на пуанты. Музыка тоже новая – композитора Винченцо Ламаньи по мотивам оригинального балета Адольфа Адана.

Английский национальный балет

11, 12, 13, 14 июля в 19:00

13, 14 июля в 13:00

Новая сцена Большого театра

Билеты – от 7 000 до 13 000 рублей

"Йун Габриэль Боркман"

Фото: предоставлено МТФ им. А. П. Чехова

Постановка австралийского режиссера Саймона Стоуна, который адаптировал под пьесу норвежского писателя Генрика Ибсена "Йун Габриэль Боркман". Все происходит все в той же старушке-Европе, которая выбирается из страшнейшего финансового кризиса. Именно в таком мире вынужден жить главный герой банкир-затворник Боркман, успевший отсидеть срок в тюрьме. Спектакль поднимает важную тему: гаджеты стирают связь между людьми, человеческое доверие ушло к бездушному девайсу. Постановка идет на немецком языке с русскими субтитрами.

Спектакль Бургтеатра Вены и Театра Базеля

27, 28 мая в 19:00

Основная сцена Театра Наций

Билеты – от 5 000 до 8 000 рублей

"Буря. Колыбельная для страждущих"

Фото: предоставлено МТФ им. А. П. Чехова

Пьеса Уильяма Шекспира в современном переводе Франка-Патрика Штекеля. На сцену ее перенесла режиссер Йетте Штекель (гамбургский Театр Талия). Получилась очень саркастичная и тревожная постановка. Здесь звучит живая музыка Prospero's Band of Spirits, а главный герой Просперо (Барбара Нюссе) правит джаз-бэндом духов и труппой. Все танцуют, веселятся, переживают, но стоит ли это того, если надвигается буря?

Театр Талия

20, 21, 23, 24 мая в 19:00

Сцена театра имени Моссовета

Билеты – от 1 000 до 6 000 рублей

"Вано и Нико"

Фото: предоставлено МТФ им. А. П. Чехова

Увидеть спектакль стоит хотя бы ради грузинского режиссера Роберта Стуруа, работы которого находятся в списках нерукотворного наследия ЮНЕСКО. В "Вано и Нико" Стуруа немного переписал рассказы писателя Эрлома Ахвледиани, чтобы поставить спектакль про двух молодых людей, находящихся по разную сторону баррикад: один добрый, другой злой. Стуруа поменял их местами. Получилось по-грузински колоритно и очень метафорично. Но главная идея спектакля все равно считывается: жизнь – непредсказуемая и парадоксальная штука, в ней нет черного и белого.

Театр имени Шота Руставели

8, 9 июня

Сцена театра имени Моссовета

Билеты – от 1 000 до 6 000 рублей

"Вечное движение жизни"

Фото: предоставлено МТФ им. А. П. Чехова

Этот спектакль гипнотизирует своей медленной красотой. Хореограф Лин Ли-Чен – одна из лучших в мире по версии телеканала Arte – смешала все: элементы религиозных ритуалов, традиционных обрядов, легенд Тайваня и современный танец. Получилась трепетная история о жизни, где важнее всего темы экологии и сохранения планеты. В танец вплетено много символов: длинные трепещущие перья, букеты из соломы, теплый снег, живой огонь.

Ледженд Лин Данс Тиэтр (Тайбэй)

12, 13, 14 июня

Сцена театра имени Моссовета

Билеты – от 1 000 до 6 000 рублей

R.A.G.E.

Фото: предоставлено МТФ им. А. П. Чехова

Французский театр марионеток "Ангелы на потолке" показывают на сцене жизнь французского мистификатора Ромена Гари. Кстати, название спектакля – сумбурная перемена букв имени писателя, которая повторяет его хаотичную жизнь, ведь Гари успел побывать летчиком, героем французского сопротивления, дипломатом и даже режиссером. Причем, чтобы более жизненно и правдоподобно показать его судьбу, театр марионеток намеренно раскрывает свои секреты: зритель видит механизмы, ткани, веревки и шумовые установки. Спектакль показывают на французском языке с русскими субтитрами.

Компания "Ангелы на потолке"

13, 14 июня в 19:00

15 июня в 14:00 и 19:00

Сцена театра "Школа драматического искусства"

Билеты – от 1 000 до 5 000 рублей

Одноактные балеты "4 & 8"

Фото: предоставлено МТФ им. А. П. Чехова

Пекинский театр ТАО – "икона стиля" современного танца Китая, который уже успел побывать на обложках Vogue и поучаствовать в создании коллекции Йоджи Ямамото. "4&8" – эксперимент, состоящий из серии мини-выступлений. Все понятно без слов, собственно, их даже в названии постановки нет: фразы не помогут передать смысл танца, его надо чувствовать. Идея одноактных балетов – показать потенциал человеческого тела.

Театр Танца ТАО

18, 19, 20 июня

Сцена театра "Мастерская Петра Фоменко"

Билеты – от 2 000 до 5 500 рублей