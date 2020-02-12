Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:42

Вездеходы, VR-зоны, мастер-классы и многое другое ждет гостей "Папа-феста – 2020"

культура дети фестивали

Фото: пресс-служба Культурного центра "Вдохновение"

Построить город из кубиков, прыгнуть с парашютом в VR-пространстве и посидеть в настоящей пожарной машине смогут все гости "Папа-феста", который пройдет 22 февраля в Культурном центре "Вдохновение".

На фестивале, который был создан в 2017 году, семья может провести время вместе: порисовать, поиграть и открыть для себя что-то новое, при этом программа составляется с акцентом на папины радости.

В 2020 году организаторы подготовили большую программу из 30 активностей, среди которых можно успеть:

  • залезть в настоящую пожарную машину и поуправлять спасательной лапой;
  • познакомиться с профессиональными гонщиками-мадрейсерами, посидеть на квадроциклах, вездеходах и снегоходах, сфотографироваться и почувствовать себя настоящими пилотами;
  • прикоснуться к легендарным автомобилям джип-триала и пройти квест по поиску контрольных точек;
  • построить город из кубиков в зоне игры "Майнкрафт" и сфотографироваться с гигантскими трансформерами Оптимусом Праймом и Бамблби;
  • прыгнуть с парашютом в зоне виртуальной реальности;
  • попробовать получить права на вождение трактора, которые требуются и для управления квадроциклом;
  • посмотреть спектакль "Принцесса и свинопас" одного из старейших странствующих театров кукол в нашей стране;
  • угадать, какое слово о путешествиях загадали дети в видеооткрытках в жанре "Устами младенца";
  • принять участие в мастер-классах по изготовлению лизунов и магнитов, по лепке из глины, по холодной ковке, а также принять участие в росписи гипсовых фигур.

Полная программа доступна по ссылке. Вход бесплатный, но по регистрации для каждого члена семьи.

Когда: 22 февраля, 12:00-19:00
Где: Культурный центр "Вдохновение" (Литовский бульвар, 7)

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика