Вездеходы, VR-зоны, мастер-классы и многое другое ждет гостей "Папа-феста – 2020"

Фото: пресс-служба Культурного центра "Вдохновение"

Построить город из кубиков, прыгнуть с парашютом в VR-пространстве и посидеть в настоящей пожарной машине смогут все гости "Папа-феста", который пройдет 22 февраля в Культурном центре "Вдохновение".

На фестивале, который был создан в 2017 году, семья может провести время вместе: порисовать, поиграть и открыть для себя что-то новое, при этом программа составляется с акцентом на папины радости.

В 2020 году организаторы подготовили большую программу из 30 активностей, среди которых можно успеть:

залезть в настоящую пожарную машину и поуправлять спасательной лапой;

познакомиться с профессиональными гонщиками-мадрейсерами, посидеть на квадроциклах, вездеходах и снегоходах, сфотографироваться и почувствовать себя настоящими пилотами;

прикоснуться к легендарным автомобилям джип-триала и пройти квест по поиску контрольных точек;

построить город из кубиков в зоне игры "Майнкрафт" и сфотографироваться с гигантскими трансформерами Оптимусом Праймом и Бамблби;

прыгнуть с парашютом в зоне виртуальной реальности;

попробовать получить права на вождение трактора, которые требуются и для управления квадроциклом;

посмотреть спектакль "Принцесса и свинопас" одного из старейших странствующих театров кукол в нашей стране;

угадать, какое слово о путешествиях загадали дети в видеооткрытках в жанре "Устами младенца";

принять участие в мастер-классах по изготовлению лизунов и магнитов, по лепке из глины, по холодной ковке, а также принять участие в росписи гипсовых фигур.

Когда: 22 февраля, 12:00-19:00

Где: Культурный центр "Вдохновение" (Литовский бульвар, 7)

