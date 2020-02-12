Мировую премьеру обновленной версии мюзикла "Дон Жуан" представят в Кремле

Фото: предоставлено организаторами
Легендарный мюзикл "Дон Жуан" возвращается! Мировая премьера состоится в Москве, откуда постановка отправится в гастрольный тур по всему миру. Премьерные показы состоятся с 17 по 23 марта в Государственном Кремлевском дворце.
Музыку и либретто в 2003 году написал французский композитор Феликс Грей. По словам автора, он не ставил себе цели перенести действие в современный контекст, поэтому расположил его вне времени. "Дон Жуан" – это свободная адаптация классического сюжета, начинающая так же, как у Мольера. В мюзикле участвует более 60 человек, среди которых 15 танцоров, 11 певцов и два музыканта фламенко. Репетиции обновленной версии мюзикла начались в конце прошлого года в Мадриде.
"Создание мюзикла – это долгий творческий процесс, который включает в себя многочисленные этапы и даже испытания, – говорит Грей. – Я очень рад, что над "Дон Жуаном" работает профессиональная и замечательная команда: режиссер-постановщик Жиль Майо, знаменитый создатель мюзикла Notre Dame de Paris, гениальный аранжировщик Ги Сент-Онж, продюсеры, которые однажды поверили в проект. Помню, меня поразил тот горячий прием, с которым зрители всего мира встречали "Дон Жуана", теперь наступила очередь Москвы. Этот город имеет для меня особое значение, потому что часть моей семьи из России. Для меня огромная честь показать наш мюзикл в этой прекрасной и великой стране, и я совершенно счастлив".
Мюзикл стал хитом сразу после премьеры: помимо интересных декораций и эффектного света, в "Дон Жуане" много постановочных поединков и ярких спецэффектов, которые подчеркивают фантастическое измерение происходящего. Безусловным украшением стала хореография на основе испанских танцев, в первую очередь фламенко. Мюзикл с огромным успехом был показан во Франции и Корее, а в Канаде артистов ждал настоящий триумф. В Монреале, Квебеке, Шербруке и Оттаве было дано в общей сложности 200 спектаклей для 350 тысяч зрителей. К этому необходимо добавить и 300 тысяч проданных альбомов с записью "Дон Жуана". Композиции "Веселье" и "Женщины" возглавляли канадские хит-парады в течение нескольких недель, а Жиль Майо был удостоен приза как лучший режиссер. Продюсировали мюзикл Шарль Талар вместе с сыном Николя – одни из крупнейших независимых музыкальных продюсеров Франции. Постановка побила все рекорды по продаже альбомов и билетов.
Детали доступны по ссылке.
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