Москва онлайн покажет пресс-конференцию в честь открытия выставки "Виктор Цой. Путь героя"

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

13 января в центральном выставочном зале "Манеж" состоится пресс-конференция, приуроченная к открытию выставки "Виктор Цой. Путь героя".

Перед собравшимися выступят:



авторы идеи и продюсеры выставки Александр Кармаев и Агния Стерлигова;

креативный продюсер выставки Александр Цой;

автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин;

генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;

генеральный директор музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова;

сокуратор, популяризатор советской рок-музыки в США в 1980-е – 1990-е годы Джоанна Стингрей;

автор текстов к выставке, французский дипломат и писатель, организатор гастролей российских музыкантов в Европе в 1980-е годы Жоэль Бастенэр.

Для всех выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" откроется 15 января в "Манеже". Проект будет приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Экспозиция займет 11 залов. Цой будет показан не только как музыкант, но и как простой человек, прошедший долгий путь от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений.

Смотрите прямую трансляцию 13 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.