Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13:59

Москва онлайн покажет пресс-конференцию в честь открытия выставки "Виктор Цой. Путь героя"

культура Москва онлайн

Фото: ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

13 января в центральном выставочном зале "Манеж" состоится пресс-конференция, приуроченная к открытию выставки "Виктор Цой. Путь героя".

Перед собравшимися выступят:

  • авторы идеи и продюсеры выставки Александр Кармаев и Агния Стерлигова;
  • креативный продюсер выставки Александр Цой;
  • автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин;
  • генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;
  • генеральный директор музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова;
  • сокуратор, популяризатор советской рок-музыки в США в 1980-е – 1990-е годы Джоанна Стингрей;
  • автор текстов к выставке, французский дипломат и писатель, организатор гастролей российских музыкантов в Европе в 1980-е годы Жоэль Бастенэр.

Для всех выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" откроется 15 января в "Манеже". Проект будет приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Экспозиция займет 11 залов. Цой будет показан не только как музыкант, но и как простой человек, прошедший долгий путь от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений.

Смотрите прямую трансляцию 13 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать