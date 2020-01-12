Галина Польских опровергла информацию об ухудшении здоровья

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Годовникова

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Галина Польских опровергла информацию СМИ о проблемах со здоровьем.

"О чем вы говорите, я дома", – сказала Польских "Интерфаксу".

Ранее появилась информация, что Галине Польских оказывают экстренную помощь, у нее диагностировали гипертонический криз. По данным СМИ, врачи решали вопрос о госпитализации.

Народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. На счету Польских более 150 киноработ, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам".