Гостем "The City. Говорим" станет актер Артем Ткаченко

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Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актер театра и кино Артем Ткаченко. Зрителям он знаком по боевику "Меченосец", мистическому детективу "Гоголь. Вий", криминальному телесериалу "Жизнь и приключения Мишки Япончика", комедийным лентам "Zолушка" и "Вдребезги", детективной истории "Петровка, 38" и многим другим.

В беседе с ведущим Александром Богуславским он расскажет, как сериалы стали конкурировать с полным метром и когда онлайн-платформы окончательно победят кинотеатры.

Смотрите программу "The City. Говорим" в ночь на пятницу, 12 ноября в 00.20, на Москве 24.

Ранее гостем программы становился сооснователь студии Sila Sveta Александр Ус.