"Гудбай, Америка!" на бис: Вячеслав Бутусов сыграет песни Nautilus Pompilius

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29 ноября в "Крокус Сити Холле" состоится настоящий праздник – Вячеслав Бутусов снова сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Юбилейная программа "Гудбай, Америка!" по многочисленным просьбам зрителей прозвучит на бис.

В 2017 году с ошеломительным успехом и абсолютными аншлагами состоялось празднование 35-летия Nautilus Pompilius: история целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках.

Восторженные отзывы и комментарии о юбилейных концертах вызвали многочисленные просьбы их повторить. Специально для тех, кто хочет пережить это вновь, а также тех, кому не удалось по каким-то причинам стать частью больших юбилейных концертов, Вячеслав Бутусов готовит программу "Гудбай, Америка!" на бис. Зрителей ждут поразительная, порой гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.

За более чем 35 лет музыкальная эпоха под названием Nautilus Pompilius многому научила нас – и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными – ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. "Нау" сумел создать гимн не одного поколения – актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: "Эта музыка будет вечной", и эти слова стали пророческими.

Творческий старт "Наутилуса" состоялся в 1982 году в Свердловске, одноименный рок-клуб которого теперь всегда будет ассоциироваться именно с этой командой и ее бессменным лидером – Вячеславом Бутусовым.

История группы Nautilus Pompilius – это настоящая жизнь со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку "Нау", – это более чем достойный результат.

Впрочем, об итогах говорить рано – лучше продолжать стремиться. К новым вехам, ярким песням и совместным открытиям. Большой сольный концерт "Гудбай, Америка!" – это долгожданный прорыв, это свежее прочтение смыслов прошлого с проекцией на настоящее время посредством невероятной сценографии и музыки.