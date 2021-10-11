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Культура

18:45

Джон Шемякин станет гостем "The City. Говорим"

культура

Фото: instagram.com/shemiakindzhon

Гостем программы "The City. Говорим" в ночь с 11 на 12 октября станет историк и писатель, консультант, соавтор сценария "Вертинский" Джон Шемякин. Смотрите эфир в ночь на вторник, 12 октября, в 00:20.

Джон Шемякин – это не псевдоним. Отец писателя, Джон Фрэнсис Мак-Гиллилан, шотландец, был приглашен в качестве иностранного специалиста. Через месяц после рождения сына Мак-Гиллилан был выслан из страны. Джон окончил исторический факультет Самарского государственного университета. Его называют кумиром Facebook. Тонкий, ироничный, остроумный, эрудит Шемякин расскажет ведущему Дмитрию Быкову, почему все так полюбили исторические сериалы. И как их снимать, чтобы никого не раздражать?

Ранее в программе принимал участие актер Виктор Добронравов.

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