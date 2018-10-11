Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильону "Казахстан" на ВДНХ вернули исторические скульптуры − памятники поэту Джамбуле Джабаеву и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву. Они были воссозданы по архивным фотографиям и заняли изначально отведенные для них места у подножия главного фасада здания. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На воссоздание скульптур потребовалось около полугода. Создав эскизы будущих памятников, специалисты выполнили их каркас из металла, изготовили модели из глины, а затем отлили по ним статуи из бетона. Высота каждого монумента составляет 3,5 метра.

Как напомнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, до начала 1960-х годов фигуры Джамбула и Шыганака, выполненные дагестанским скульптором Хасбулатом Аскар-Сарыджом, украшали вход в павильон Казахской ССР. "К сожалению, оба монумента были утрачены, и их пришлось восстанавливать по существующим в архивах фотографиям", − пояснил Емельянов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам архитектора-реставратора высшей категории Григория Мудрова, скульптуры были уничтожены в 1963 году, а сохранившиеся цветные фотографии сильно отличаются друг от друга из-за несовершенства пленочной фотофиксации и полиграфии того времени. "Если однозначных доказательств в пользу конкретного колористического решения нет, за основу берется условно нейтральный цвет", − рассказал специалист. Мудров добавил, что на заседании научно-методического совета решили покрасить скульптуры в цвет сохранившихся горельефов.

Первый павильон "Казахстан" появился на ВДНХ в 1937 году. Его возвели по проекту архитектора Владимира Костенко в начале Главной аллеи. После Великой Отечественной войны облик павильона решили изменить. В конце 1940-х − начале 1950-х годов он получил монументальный фасад с выразительными барельефами на тему земледелия. Однако уже в 1960-е годы многие декоративные элементы фасада и интерьера были утрачены, а в 1966–1967 годах здание реконструировали по проекту архитектора Кобецкого и инженера Анисько.

Реставрация павильона "Казахстан" началась в 2017 году на основе архивных материалов 1954 года. Здание включено в перечень федеральных объектов культурного наследия.

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