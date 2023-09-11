11 сентября, 16:52Культура
Тизер "Аквамена-2" появился в Сети
Видео: YouTube-канал DC
Warner Bros. выложила тизер фильма "Аквамен-2" и анонсировала выход трейлера. Большой ролик про картину стоит ждать в четверг, 14 сентября.
В тизере можно увидеть актера Джейсона Мома в образе Аквамена, персонажа Патрика Уилсона и врага Аквамена Черную Манту. Помимо этого, в ролике показали нарезку с битвами.
Режиссером ленты стал Джеймс Ван. В ней также снялись Уиллем Дефо, Эмбер Херд, Дольф Лундгрен и другие. Сюжет картины неизвестен, события "Аквамена-2" развернутся спустя некоторое время после первой части.
Премьера фильма запланирована на 20 декабря 2023 года. Ее, несмотря на слухи и забастовки в США, не перенесли.
Ранее Netflix опубликовал первый трейлер нового фильма Дэвида Финчера "Убийца". Сюжет построен вокруг киллера, который столкнулся с личностным кризисом.
До этого в Сети появился тизер фильма американских кинорежиссеров Мартина Скорсезе и Стивена Спилберга "Маэстро" в жанре музыкальной драмы. В главных ролях снялись Брэдли Купер и Кэри Маллиган.
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